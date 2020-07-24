Количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 800 тысяч

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За сутки в России выявлено 5 811 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Таким образом, число выявленных случаев заболевания составило 800 849 заболевших в 85 регионах страны.



Всего за сутки зафиксировано 154 летальных случая. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 13 046 человек.



Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о единственном завозном случае коронавируса с курортов РФ.

