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УНИКС продлил контракт с защитником Сергеевым

10:30, 24.07.2020
УНИКС продлил контракт с защитником Сергеевым
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС продлил контрактное соглашение с защитником Павлом Сергеевым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Баскетболист подписал однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Сергеев выступает за УНИКС с 2017 года. В минувшем сезоне защитник сыграл 15 матчей в Единой лиге ВТБ, где набирал 3,7 очка и совершал 1,1 передачи в среднем за игру.

Напомним, ранее УНИКС объявил о расставании с американским баскетболистом Эрриком Макколлумом.

СпортБаскетбол Татарстан
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