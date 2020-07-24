УНИКС продлил контракт с защитником Сергеевым

УНИКС продлил контрактное соглашение с защитником Павлом Сергеевым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Баскетболист подписал однолетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон.

Сергеев выступает за УНИКС с 2017 года. В минувшем сезоне защитник сыграл 15 матчей в Единой лиге ВТБ, где набирал 3,7 очка и совершал 1,1 передачи в среднем за игру.

Напомним, ранее УНИКС объявил о расставании с американским баскетболистом Эрриком Макколлумом.