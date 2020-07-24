Жителю Татарстана интернет-магазин выслал соль вместо планшета

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Житель Набережных Челнов получил пакет соли вместо заказанного в интернет-магазине планшета. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Мужчина купил гаджет на одном из интернет-сайтов. Со стоимостью всех услуг покупка обошлась в 30 тысяч рублей. Через неделю мужчина получил посылку на почте, в которой оказался пакет соли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Выяснилось, что телефонный номер магазина зарегистрирован в Краснодарском крае.

В МВД советуют пользоваться услугами только проверенных интернет-магазинов, а товар оплачивать при получении. Если в посылке оказалось не то, что вы заказывали, необходимо составить опись в присутствии свидетелей.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обозначили основные признаки потенциально опасных интернет-магазинов.

