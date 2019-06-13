В Роспотребнадзоре рассказали, как определить опасный интернет-магазин
Специалисты Роспотребнадзора обозначили основные признаки потенциально опасных интернет-магазинов. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Среди главных признаков — подозрительно низкие цены в интернет-магазине, требование предоплаты, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег, неточности и несоответствия в описании товаров.
Также эксперты советуют обращать внимание на сведения о продавце и контакты на сайте магазина. Рекомендуется проверить информацию, посмотреть отзывы.
В ведомстве отмечают, что чаще всего при обмане со стороны мошенников в Сети виноваты сами покупатели, так как мало знают об особенностях заказываемого товара или проявляют невнимательность и поспешность.
Напомним, ранее в Роскачестве дали 10 советов, как правильно совершать покупки в «Киберпонедельник».Общество
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