BMW отзывает более 300 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности

BMW отзывает 365 автомобилей разных серий в России из-за возможных проблем с ремнем безопасности.

Отзыву подлежат автомобили BMW M8 (серии F91, F92, F93), X3 M (серия F97), X3 (серия G01), X4 (серия G02), 8-й серии (серии G14, G15, G16), реализованные с января по май 2020 года.

Машины отзывают из-за опасности вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. В этом случае в автомобиле может сработать предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, а натяжение ремня не происходит, а это может привести к повышению нагрузок от ремня, сообщает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей, попавших под отзыв. На машинах проверят ремни безопасности и при необходимости бесплатно заменят передние поясные ремни.

Ранее компания Volvo сообщила об отзыве 10 тыс. автомобилей в России для проверки программного обеспечения системы экстренного торможения. ПО проверят и при необходимости бесплатно обновят.

