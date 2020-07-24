В почтовых отделениях Татарстана теперь можно оформить полис ОСАГО

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Жители Татарстана теперь могут оформить полис ОСАГО в почтовых отделениях.

Так, почта России реализовала технологию онлайн взаимодействия со страховыми компаниями — Страховой Дом «ВСК», «Согласие» и «Росгосстрах». После заполнения всех данных оператор почтового отделения отправляет запрос и получает расчет страховой премии от разных страховых компаний. После этого клиент ваыбирает оптимальный для себя вариант оформления полиса ОСАГО.

Для оформления полиса потебуется следующий пакет документов: ФИО страхователя и владельца автомобиля, их паспортные данные, данные транспортного средства (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта автомобиля старше 3-х лет.

Документы можно представлены как в оригинале, так и копиях или фото с телефона, передает пресс-служба Минцифры РТ.



В начале июня ЦБ подготовил проект указания о тарифах ОСАГО. Документ позволяет двигать верхнюю и нижнюю планки тарифов для частных автовладельцев на 10%.

