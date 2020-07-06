Центробанк решил расширить коридор тарифов ОСАГО

ЦБ подготовил проект указания о тарифах ОСАГО. Документ позволяет двигать верхнюю и нижнюю планки тарифов для частных автовладельцев на 10%.

Для юрлиц предусмотрено изменение на 20%, а для такси — на 30%, пишет «Коммерсант».

Сейчас минимальное значение базовой ставки для автомобилистов составляет 2 746 рублей, максимальное — 4 942 рубля. После вступления новых правил в силу эти показатели достигнут 2 471 и 5436 рублей соответственно.

Кроме того, новый нормативный акт ЦБ запретил страховщикам учитывать при тарификации ОСАГО расу клиентов, их национальность, вероисповедание или отношение к религии, принадлежность к политическим партиям и служебное положение.

Напомним, за первую половину 2020 года в Татарстане ОСАГО подешевело на 2,8%. Всего снижение тарифов «автогражданки» зафиксировали в 11 регионах.

