ФНЛ утвердила даты начала и завершения нового сезона

В четверг на очередном заседании общего собрания Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был утвержден календарь проведения сезона-2020/21.

Чемпионат стартует 1 августа и финиширует 15 мая 2021 года. В турнире примут участие 22 команды, в том числе вылетевшие из РПЛ самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-лигу напрямую, тогда как третья и четвертая команды ФНЛ проведут переходные матчи с 16-й и 15-й командами РПЛ.

Отметим, что «Нефтехимик» стартует в новом сезоне ФНЛ домашним матчем против песчанокопской «Чайки».