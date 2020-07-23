Пожарный поднял на Эльбрус флаг МЧС и Татарстана — фото и видео

Фото: МЧС по РТ

Пожарный из Татарстана поднялся с флагами Татарстана и МЧС по РТ на вершину Эльбруса. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

На самую высокую точку поднялся начальник 16-й пожарно-спасательной части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по РТ Максим Демагин. На восхождение ушло восемь дней. До вершины дошли не все, есть те, кто отказался из-за нехватки кислорода, и те, кто на вершине дышал с помощью кислородных масок. Подъем требовал больших физических усилий.

— Проводились интенсивные тренировки, включавшие в себя ледовые занятия — это работа с ледорубом, отработка страховки и спасения при подъеме, а также самоудержание при срыве с горы на страховочном тросе, — рассказал Демагин.

На высшую точку Европы группа поднималась уже по натянутым веревкам, так называемым перилам, длиной 50 метров.



Ранее активисты доставили на Эльбрус флаг, содержащий призывы против строительства мусоросжигательных заводов в России.

