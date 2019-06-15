Активисты водрузили флаг против строительства МСЗ на Эльбрусе

Активисты доставили на Эльбрус флаг, содержащий призывы против строительства мусоросжигательных заводов в России. Он был водружен в самой высокой точке России и Европы.

«Это призыв для всех неравнодушных граждан объединиться против действий мусорной мафии и побороться за своё право на здоровье и чистый воздух», — написал на своей странице казанский активист «Открытой России» Дмитрий Егоров.

Он добавил, что противники строительства МСЗ в России призывают японскую компанию Hitachi отказаться от сотрудничества с «Ростехом», занимающимся этим проектом.

Напомним, что в Татарстане «РТ-Инвест» согласовывает схему финансирования строительства завода на 28 млрд рублей. Сами работы по возведению МСЗ могут начаться уже в июле.