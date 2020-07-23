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Пилотажная группа «Стрижи» посетит с экскурсией КНИТУ-КАИ

13:17, 23.07.2020
Пилотажная группа «Стрижи» посетит с экскурсией КНИТУ-КАИ
Фото: realnoevremya.ru

Легендарная пилотажная группа «Стрижи» приедет в Казань к празднику «Я выбираю небо».

Как сообщает «Вести Татарстан», пилоты намерены побывать с экскурсией в Казанском национальный исследовательский техническом университете имени А.Н. Туполева. Завтра они встретятся с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Напомним, что авиационный праздник пройдет 25 июля у центра семьи «Казан». Начало запланировано на 15.00, полеты авиации должны стартовать в 16.20.

Общество Татарстан
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