Следком оспорил решение отменить уголовное дело в отношении следователя Миниахметова

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Замгенпрокурора Виктор Гринь постановил отменить уголовное дело в отношении сотрудника Следкома Руслана Миниахметова, которого подозревают в мошенничестве. Следственный комитет обжаловал это решение и просит генпрокурора Игоря Краснова лично пересмотреть его.

В СКР подчеркивают, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ. По версии ведомства, следователь получил взятки в особо крупном размере от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве.

При этом адвокат следователя утверждает, что единственным доказательством вины Миниахметова являются показания дважды судимого за мошенничество мужчины. Он утверждает, что этого недостаточно, передает «РИА Новости».

Как пишет «Коммерсант», показания против следователя дал Сергей Перевалов — фигурант дела о хищении госсредств, выделенных на строительство резиденции президента РФ в Ново-Огарево.