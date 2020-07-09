В Челнах девочку, на которую напала бойцовская собака, выписали из больницы

В Набережных Челнах из больницы выписали 11-летнюю девочку, которую в конце июня покусала бойцовская собака.

Мама девочки рассказала, что сейчас они каждый день ходят на процедуры в детскую поликлинику. Женщина выразила благодарность челюстно-лицевому хирургу, который сделал все возможное, чтобы сохранить ребенку лицо.

Но несмотря на это, девочке также требуется помощь психолога. Мама пострадавшей девочки сообщила, что дочь боится выходить на улицу одна и не отходит от нее ни на шаг.

«Что касается косметической операции, то наш доктор, а я слушаю только его, советует пойти на это в 18 лет», — передают «Челнинские известия» слова женщины.

Изъятую у хозяйки собаку поместили в питомник.

В отделе полиции сейчас продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».



Инцидент произошел 25 июня около 8 утра. Собака породы американский акита напала на 11-летнюю девочку на остановке «Горэлектросеть» в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. В результате ребенку были нанесены рваные раны лица. Прокуратура организовала проверку после случившегося.

