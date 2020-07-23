В Нижнекамске раненую косулю вылечили и выпустили на свободу

В поселке Красный Ключ обнаружили раненую косулю.

Председатель Общественного совета Нижнекамского района Хамза Багманов предположил, что животное могли напугать и она поранилась об ограждение.

На помощь косуле приехали представителей нижнекамского отдела Госкомитета по биологическим ресурсам и охотобщества, которые увезли животное в ветеринарную клинику.

Позже ветеринары рассказали, что у косули была немного разодрана кожа на передней ноге, ее обработали специальным спреем, а после животное выпустили на волю, передает «НТР-24».

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