Аренда офисов в Казани подорожала, несмотря на пандемию

Аренда офисов в Казани подорожала, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков UD Group.

Объем предложения в Казани качественных офисов в конце 2019 года превысил 675,6 тысячи кв. м (130 бизнес-центров). Однако с введением с 28 марта 2020 года режима самоизоляции, по данным экспертов, рынок офисной недвижимости вошел в период долгих переговоров арендаторов и арендодателей о сокращении площадей и ставок на время кризиса.

Первыми из договоров аренды выходили небольшие арендаторы, переводящие сотрудников в режим онлайн или вовсе прекратившие деятельность. Как сообщают эксперты, в середине мая пришел в движение офисный рынок по крупным арендаторам, которые не договорились со своими арендодателями, также вырос спрос на смену локации больших площадей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень вакантных площадей вырос на 6%. Московский и Советский районы Казани стали лидерами по числу освободившейся площади: динамика составила 9,1% и 11,9%.

На фоне ввода ограничений рост показала и динамика арендных ставок. В среднем рост арендной ставки касательно июня 2019 года составил 10,2%, а к концу того же года — 4,3%. Офисный рынок при этом потерял от 5 до 15% за счет скидок действующим арендаторам и предоставления арендных каникул на время карантина.

В начале июля участники круглого стола «Реального времени», проведенного в режиме онлайн, констатировали, что в Татарстане спрос на коммерческую недвижимость восстановился на 50—70%. Подробнее — в материале издания.

