Аэропорт Казани закупит памятные посадочные талоны со стихами Тукая

АО «Международный аэропорт «Казань» заплатит 972 тысячи рублей за поставку памятных посадочных талонов.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок два дня назад. Заявки принимаются до 27 июля, итоги подведут на следующий день. Талоны должны поставить в течение девяти календарных дней со дня заключения контракта.

Согласно техзаданию, победитель аукциона должен поставить 1 200 000 посадочных талонов из термокартона двух типов. Один из них содержит короткую справку о Габдулле Тукае и стихи поэта, второй вместо стихов имеет QR-код.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имен лиц, «имеющих особые заслуги перед Отечеством». Аэропорт Казани назван в честь татарского поэта Габдуллы Тукая. В январе этого года завершилось голосование по оформлению воздушной гавани.