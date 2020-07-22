Хуснуллин заявил, что в ближайшее время в России могут увеличить скоростной лимит

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение об увеличении скоростного лимита со 130 км/ч до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может быть принято в течение ближайшего месяца.

Он уточнил, что сейчас уже проведено несколько консультаций с ГИБДД.

По словам Хуснуллина, речь идет о трассах М-11 до Санкт-Петербурга и М-4 — трасса «Дон», передает «РИА Новости».

Вчера глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, сколько будет стоить проезд по платной трассе Москва — Казань для легковых автомобилей. Добраться из Казани в Москву можно будет за 1 600 рублей, или 2,5 рубля за километр. Дорога займет 6,5 часа. Сейчас время пути от Казани до Москвы занимает более 10 часов.

