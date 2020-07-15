В Татарстане в 2020 году на реализацию нацпроектов требуется 27 млрд рублей

На реализацию нацпроектов в 2020 году в Татарстане требуется 27 млрд рублей. Сейчас профинансированы мероприятия на сумму 10 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики республики.

Из 27 млрд рублей 18,5 млрд должны направить из федерального бюджета, 3,5 млрд рублей — из бюджета Татарстана. Еще 5 млрд — это дополнительные расходы бюджета республики.

По нацпроектам в этом году планируется построить пять школ, 12 детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов, пять сельских домов культуры и Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани. В нацпроекты входят ремонт 124,5 км региональных дорог и 54,9 км городских улиц, строительство и реконструкция пяти очистных сооружений, рекультивация двух свалок, а также капитальный ремонт театра кукол в Набережных Челнах.

В республике также намерены благоустроить 48 общественных пространств и создать «Новую модель» оказания первичной медико-санитарной помощи в 46 поликлиниках.