В Челнах пьяный пациент избил фельдшера скорой

Фото: «Реальное время»

В Набережных Челнах пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи. Медик получил разрыв голосовых связок.

Инцидент произошел в 39-м комплексе. Медики приехали на вызов к 28-летнему мужчине, который сам себе вызвал скорую помощь. Он был пьян и повел себя неадекватно: напал на одного из медиков. Коллега пострадавшего вызвала полицию.

Фельдшера доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы и лица, разрывом голосовых связок, ушибом гортани. С дебоширом разбираются полицейские, пишут «Челнинские известия».

Ранее в Нефтекамске пациентка избила заведующую женской консультацией.

