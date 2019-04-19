В Нефтекамске пациентка избила заведующую женской консультацией

В женской консультации поликлиники Нефтекамска произошел конфликт между медработником и пациенткой.

Инцидент случился у регистратуры. Женщина потребовала незамедлительно предоставить ей направление на сдачу анализов на гормоны, ссылаясь на эндокринолога. К ней подошла заведующая консультацией и объяснила ряд общих правил для получения необходимых бумаг.

После чего пациентка набросилась на заведующую, схватив ее за волосы. В результате медработник получила синяки, ушибы и кровоподтек на голове. К вечеру она была госпитализирована с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение больницы, рассказали в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии.

Полицейские после судмедэкспертизы в возбуждении дела отказали. В профсоюзе намерены довести дело до суда.

Напомним, ранее сообщалось, что лечащего врача больного онкологией Владислава Шестакова избили в Иркутской области.