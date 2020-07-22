В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Фото: Реальное время

В России предложили создать государственный фонд квартир одиноких пенсионеров. Предполагается, что эта задумка поможет получить молодым семьям собственное жилье.

По мнению автора идеи — председателя Союза потребителей России Петра Шелища, одинокие пенсионеры, страдающие от нехватки денег, могут заключить договор с фондом. Госфонд оценит стоимость жилья пенсионеров и рассчитает ежемесячные платежи в зависимости от срока дожития пожилого человека. Причем чем позже будет заключен договор, тем более высокая ежемесячная сумма будет выплачиваться.

По мнению автора, схема может быть удобна родителям, которые хотят подарить детям квартиру, передают «Известия».

Предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности кабмина Денису Тихонову.

