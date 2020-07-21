В Хабаровске проходят новые акции протеста после назначения врио губернатора

Фото: wikipedia.org Штаб Навального в Хабаровске

Жители Хабаровска вновь вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Это уже десятый день митингов в регионе после ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.

По данным «Интерфакса», митингующие собрались на площади имени Ленина и начали шествие по центральным улицам Хабаровска. Полиция выставила оцепление на крыльце здания правительства.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что открыт к общению с местными жителями. Он добавил, что в курсе негативных комментариев вокруг сложившейся ситуации и готов наладить обратную связь в ближайшее время, передает информагентство.

Вчера президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

