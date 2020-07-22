Туфан Имамутдинов ставит спектакль с незрячими актерами по Питеру Брейгелю Старшему

Режиссер спектакля «Алиф» Туфан Имамутдинов после увольнения с поста главного режиссера казанского ТЮЗа вернулся к проектной работе. Как сообщает официальный аккаунт его творческого объединения «Алиф», сейчас он с давним соратником, хореографом Марселем Нуриевым, принимают участие в новом проекте московского центра творческих проектов «Инклюзион».

С незрячими актерами они готовят постановку «Здесь больше, чем просто селедка» по мотивам картин Питера Брейгеля Старшего на тему экологии и социальных проблем современности.

Ранее Имамутдинов ставил с актерами с особенностями здоровья спектакль «Аллюки». Кроме того, в ТЮЗе идет его спектакль по картине Ван Гога «Из глубины...». Обе постановки номинировались на «Золотую маску». Новый спектакль будет показан 3 ноября в Москве в Центре им. Вс. Мейерхольда.

