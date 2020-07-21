В Татарстане ищут 13-летнего подростка, который нырнул в воду и пропал

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в Вятке спасатели ищут 13-летнего мальчика, который нырнул в воду и пропал.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня днем. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что в Мамадышском районе вблизи Песчасного плеса купались пятеро ребят. Один из них нырнул в воду и после не выплыл.

На помощь коллегам выехали водолазы ЗПСО №2 из Казани. Поиски ребенка продолжаются, передает «Татар-информ».