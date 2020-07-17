Подробности гибели двух подростков в Татарстане: братья ушли в опасное место, не умея плавать — видео

Фото: кадр видео ТНВ

Место, где утонули двое подростков в Буинском районе Татарстана, местные жители назвали опасным для плавания. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

«Конечно, это изрыто экскаватором, копались эти... Очень опасно плавать, не рекомендуется в таких местах», — рассказал один из местных жителей.

Два подростка 15 и 17 лет пропали после того, как ушли купаться на плотину в деревне Ахмаметьево Буинского района. Позже родители рассказали спасателям, что оба не умели плавать. Предположительно, один начал тонуть, а второй погиб, пытаясь его спасти.

Чтобы облегчить поиск тел погибших, был понижен уровень воды в плотине. Еще вчера он составлял 10 метров, сегодня воду спустили до отметки 6 метров.

Смерть двух подростков стала трагедией для всего села. Пока не нашли тело второго парня, местные жители дежурили возле водоема, готовые, при необходимости, помочь спасателям.

СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Сейчас тела обоих найдены и опознаны.

