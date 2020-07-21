Фотографии с полей Кайбицкого района и парад комбайнов в Лениногорске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 21 июля

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил единственную выпускницу своего района, сдавшую ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Он вручил девушке цветы, грамоту и подарок, а также пожелал успехов при поступлении. Девушка планирует поступать в Казанский государственный медицинский университет.

Руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сфотографировался на поле ржи. Он второй день вместе с фермерами оценивает состояние полей района.



Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов поделился с подписчиками видео с парада комбайнов. В этом году на поля района выйдут 67 комбайнов. На видео Хусаинов призвал комбайнеров внимательнее подойти к проверке герметичности машин, обязательному прохождению техники безопасности.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов провел сегодня выездное совещание на стадионе «Татнефть Олимп», где ознакомился с ходом работ по благоустройству парка на территории стадиона. Одна из подписчиц поинтересовалась под постом у Иванова, когда планируется открыть стадион вновь, правда, пока этот вопрос остался без ответа.

Руководитель исполнительного комитета Ютазинского района Аяз Шафигуллин рассказал подписчикам о том, что сегодня начался период уборки хлебов и пожелал местным фермерам успехов в их ответственной работе.

Татьяна Леухина