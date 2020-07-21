Двух российских моряков приговорили к 253 годам тюрьмы в Греции

Суд Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Константин Семенов и Иван Возниковцев получили гигантские сроки лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции, сообщили «Интерфаксу» в российском подразделении Международного комитета защиты прав человека.

Моряки получили от 7 до 12 лет за каждого мигранта, которых на судне было более 20. Также дополнительные сроки были добавлены за остальные инкриминируемые преступления, пояснил вице-президент организации Иван Мельников.

Моряки свою вину в суде не признали. Они утверждают, что приехали в Турцию работать и должны были перевозить туристов. После небольшого обучения россияне вышли в море, однако их яхта быстро ломалась, о чем они сообщили работодателю. Тот, в свою очередь, обещал помочь, но в назначенное время вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и россиянам пришлось пустить нелегалов на борт, рассказал Мельников.

Правозащитник обратил внимание на то, что суд не обратил внимания на доводы моряков.