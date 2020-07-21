«Спартак» вылетел в Казань на матч против «Рубина»

Футболисты «Спартака» отправились в Казань на выездной матч против местного «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Отправляемся в Казань на заключительный матч сезона», — говорится в сообщении.

Запись в соцсетях клубная пресс-служба сопроводила хештегами «Спартак» и «Сила в единстве».

Отправляемся в Казань на заключительный матч сезона#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/RqulOovnqR — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 21, 2020

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится на «Ак Барс Арене» в среду, 22 июля. Начало матча — в 19.00 по мск.

Ранее стало известно, что полузащитник казанцев Денис Макаров пропустит игру с красно-белыми.