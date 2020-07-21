ГЖД перечислила в бюджет Татарстана более 610 млн рублей за первое полугодие 2020 года

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По итогам первого полугодия 2020 года Горьковская железная дорога (ГЖД, входит в РЖД) перечислила в бюджет Татарстана 610 млн рублей.

Общий объем налоговых платежей в бюджеты субъектов РФ, где расположена ГЖД, и во внебюджетные фонды с января по июнь 2020 года составил 6,5 млрд рублей.

В бюджет Нижегородской области от ГЖД поступило 4,4 млрд рублей, Кировской области — порядка 448 млн, Владимирской области — 384 млн, Удмуртии — 311 млн, Башкирии — 42 млн, Марий Эл — 20 млн, Чувашии — порядка 130 млн, Свердловской области — порядка 87 млн рублей.

По итогам 2019 года ГЖД перечислила в бюджеты регионов 15 млрд рублей налогов, 1,6 млрд из которых поступило в бюджет Татарстана.