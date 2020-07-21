В Татарстане задержали дедушку, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»

В Набережных Челнах задержали пенсионера, который расплатился в магазине пятитысячной купюрой из «банка приколов». Об этом рассказали в МВД.

60-летний мужчина расплатился пятитысячной фальшивой купюрой и получил 4 950 рублей сдачи. Обман сразу раскрылся. В магазине заметили подмену и вызвали полицию.

Полицейские возбудили против пенсионера уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит наказание сроком до двух лет.



Ранее в Набережных Челнах пенсионерка обменяла почти 300 тыс. рублей на деньги «банка приколов».

