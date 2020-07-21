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Экс-форвард «Оренбурга» Деспотович прилетел в Казань. Он может перейти в «Рубин»

13:30, 21.07.2020
Экс-форвард «Оренбурга» Деспотович прилетел в Казань. Он может перейти в «Рубин»
Фото: vk.com/fcorenburg

Экс-нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович выложил фотографию из Казани в сторис своего «Инстаграма». Сегодня он может подписать контракт с «Рубином».

Футболист выложил фотографию, где отметил геоточку «Казань, Татарстан». На заднем фоне — автомобиль с казанскими номерами.

Фото: instagram.com/ddespot92

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Деспотовичу со стороны «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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