Экс-форвард «Оренбурга» Деспотович прилетел в Казань. Он может перейти в «Рубин»

Экс-нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович выложил фотографию из Казани в сторис своего «Инстаграма». Сегодня он может подписать контракт с «Рубином».

Футболист выложил фотографию, где отметил геоточку «Казань, Татарстан». На заднем фоне — автомобиль с казанскими номерами.

Фото: instagram.com/ddespot92

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Деспотовичу со стороны «Рубина».