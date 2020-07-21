В Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам
В Набережных Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам. Забой животных будет проходить на территории личных подсобных хозяйств.
В прошлые годы забой жертвенных животных проходил централизованно на специальной площадке в поселке Сидоровка. В этом году забой будет проходить на территории частных домов крестьянских фермерских хозяйств.
Узнать адрес, где можно произвести жертвоприношение, можно в мечетях.
Напомним, что Курбан-байрам в Татарстане пройдет с молитвами на свежем воздухе.
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