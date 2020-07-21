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Общество

В Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам

09:46, 21.07.2020 1
В Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам
Фото: Олег Тихонов

В Набережных Челнах отказались проводить массовый Курбан-байрам. Забой животных будет проходить на территории личных подсобных хозяйств.

В прошлые годы забой жертвенных животных проходил централизованно на специальной площадке в поселке Сидоровка. В этом году забой будет проходить на территории частных домов крестьянских фермерских хозяйств.

Узнать адрес, где можно произвести жертвоприношение, можно в мечетях.

Напомним, что Курбан-байрам в Татарстане пройдет с молитвами на свежем воздухе.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Ну и правильно...барашки целее будут...
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