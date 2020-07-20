В российских аэропортах могут создать отдельные курилки для пользователей электронных сигарет

В российских аэропортах могут появиться отдельные курилки для пользователей электронных сигарет, если будет принят соответствующий закон, который приравнивает электронные сигареты к табаку.



При этом в Минздраве РФ заметили, что такие курилки в аэропортах могут привлекать внимание, то есть стать способом продвижения потребления табака и никотина, если помещения будут выглядеть стильно, у них будет удобное месторасположение и обзор, со стороны несовершеннолетних, пишет РБК.

В конце декабря Госдума приняла закон, согласно которому в зданиях аэропортов вновь можно устанавливать курилки. При этом стены курилок должны быть непрозрачными.