Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах

Госдума приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.

Перед вторым чтением в документ внесли поправку о том, что стены курилок должны быть непрозрачными, передает «РИА Новости». Теперь, согласно новому документу, специальные комнаты могут быть созданы в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра.

По словам зампреда комитета по охране здоровья Леонида Огуля, таким образом, снимается запрет на курение в зданиях аэропортов, который действовал шесть лет, пишет ТАСС. Чиновник отметил, что запреты показали свою неэффективность.

«Дымили где угодно, только не в пятнадцати метрах от здания. Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», — подчеркнул он.

Ранее профильный комитет Совета Федерации по социальной политике заявил, что поддержит законопроект, который вернет в российские аэропорты курилки.

