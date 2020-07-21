В Татарстане создадут интерактивную карту воинских захоронений и памятников

Активисты татарстанской «Единой России» и «Молодой гвардии» работают над созданием единой интерактивной карты всех воинских захоронений, военно-мемориальных и памятных объектов на территории республики.

Активистам предстоит собрать и обработать сведения о 2,5 тыс. памятников и захоронений, треть работы уже выполнена. Информация о них появится на интерактивной карте «Я помню» в поисковой системе «Яндекс». Она создается в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Руководитель аппарата регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Ленара Гатауллина сообщила, что сейчас ребята фотографируют памятники, переписывают их точные координаты, указывают имена архитекторов, собирают историческую справку и вносят все эти данные в базу. Работа ведется совместно с Госархивом Татарстана, «Юнармией» и «Волонтерами Победы», пишет «Татар-информ».

В августе под Казанью откроют погребальный комплекс «Курган». Там выделят отдельные участки для захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

