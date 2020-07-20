Пять проектов из Татарстана представили на всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

Гора Лобач и Юрьевские пещеры, система Голубых озер, Волжско-Камский заповедник, нацпарк «Нижняя Кама» и Шумбутский заказник в Татарстане участвуют в I Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в РФ.

Так, в республике может появиться пять комфортабельных туристических кластеров, созданных на базе самых любимых у татарстанцев мест, в случае победы в конкурсе.

Голосование за лучшие места для экотуризма уже идет и продлится до 23 июля. Для того, чтобы поддержать проекты Татарстана, нужно зайти на сайт голосования, выбрать раздел «География», авторизоваться через почту или социальные сети, выбрать на карте Татарстан и поставить сердечки под памятниками региона.

Конкурс является частью масштабной работы, которая ведется в стране в рамках национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в России на период до 2035 года, передает «Татар-информ».

В прошлом году сообщалось о планах благоустроить Юрьевскую пещеру в Татарстане в 2020 году.