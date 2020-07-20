Пойманная на допинге Ганеева намерена вернуться в спорт

Дисквалифицированная за применение допинга метательница диска Вера Ганеева намерена вернуться в профессиональный спорт. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

«Я хочу вернуться в спорт. Как только завершится пандемия коронавируса и откроют стадионы, я буду думать, как реализовать свое желание. Когда находилась в дисквалификации, то поддерживала свою физическую форму и самостоятельно тренировалась», — сказала Ганеева.

31-летняя спортсменка отбыла дисквалификацию, которую она получила за применение допинга на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. Кроме Ганеевой в тот раз Спортивный арбитражный суд признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Отметим, что в 2013 году Ганеева стала победительницей Универсиады в Казани.