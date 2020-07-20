«Рубин» и «Спартак» рассудит Кукуян, «Уфу» с «Арсеналом» обслужит Матюнин

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на заключительный 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу в Казани между «Рубином» и «Спартаком» доверили судейской бригаде во главе с Павлом Кукуяном. В прошлом туре он работал на матче «Уфы» против «Динамо» и назначил пенальти в ворота хозяев из столицы Башкортостана.

Сами уфимцы на этой неделе сыграют с тульским «Арсеналом». Судить встречу доверили бригаде судей во главе с Алексеем Матюниным.

Напомним, что ранее стало известно об отмене матча 30-го тура «Крылья Советов» — «Сочи» из-за коронавируса.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Еремин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Роман Милюченко; резервный судья — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.