Матч «Крылья Советов» — «Сочи» отменен из-за коронавируса

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Сочи» отменен. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», — говорится в сообщении клуба.

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится. Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 20, 2020

Таким образом, скорее всего, «Сочи» засчитают техническое поражение за неявку на матч.

Напомним, ранее сочинский клуб не смог выйти на поле в 28-м туре РПЛ против «Тамбова».