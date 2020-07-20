Мишустин уволил статс-секретаря, которую подозревают в афере на 50 млн

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич, которая арестована по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, ущерб составляет 50 миллионов 385 тысяч рублей.

Следствие считает, что Лукашевич, получив бюджетные деньги, заключила ряд договоров на выполнение работ по заказу Минобра РФ. Однако выполнение работ в полном объеме не планировалось.

Ранее в Казани прошли обыски в здании инспекции Госстройнадзора Татарстана и муниципальном управлении градостроительных разрешений.

