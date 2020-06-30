Следком пришел с обысками в Госстройнадзор Татарстана

Фото: "Реальное время"

В Казани прошли обыски в здании инспекции Госстройнадзора Татарстана и муниципальном управлении градостроительных разрешений. Как уверяют источники «Реального времени», силовиков интересовали документы, связанные с сообщениями о самовольном строительстве в центре Казани.



В начале мая следственный отдел по Вахитовскому району Казани Следкома по РТ возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных должностных лиц инспекции и исполкома. По версии следствия, бездействие чиновников по выявлению незаконной стройки на улице Гривской в 2012—2013-м годах повлекло незаконную реализацию квартир в таунхаусе. А в 2014 году власти через суд обязали покупателей снести дом за свой счет, и решение было исполнено.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика расследуют сотрудники МВД, ну а с халатностью должностных лиц разбирается Следком.

Подозреваемых в деле о халатности пока нет. Потерпевшие — одни и те же.