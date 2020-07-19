В Испании попытались организовать матч между заболевшими COVID-19 и здоровыми

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Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми.

Подозреваемый собирался провести матч 20 июля Памлоне (столица Наварры). Приглашения на матч он распространял через социальные сети.

Как пишет ТАСС, задержанному могут вменить в вину преступления против здоровья граждан.

21 июня в Испании завершилось действие режима чрезвычайного положения, который был введен из-за новой коронавирусной инфекции еще 14 марта. При этом масочный режим с определенными оговорками в стране все еще работает.