Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди ВИЧ-положительных пациентов

Фото: Реальное время

Роспотребнадзор начал исследовать распространение коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство сравнит распространенность новой коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных и россиян с негативным ВИЧ-статусом, а также изучит влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, сообщает RT.

Ведомство также рассмотрит симптомы COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных, а также риски ее распространения.

Ранее в Татарстане сообщалось, что каждый четвертый заболевший коронавирусом на прошедшей неделе — пожилой человек.