Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»

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Гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон спрогнозировал наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии COVID-19. Такое заявление он сделал в беседе с Financial Times.

По мнению Жанбона, рост фондовых рынков после мартовского обвала, не отражает реальную ситуацию в мировой экономике. Кроме того, ситуация не учитывает риск второй волны коронавируса, передает «Коммерсантъ».

По прогнозам топ-менеджера, восстановление экономической активности будет длительным (так называемое U-образное восстановление), что соотносится с недавним опросом портфельных управляющих Bank of America.

Напомним, в июне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения ВВП России в этом году.