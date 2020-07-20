Журналист об М-12: «В Москве можно шесть часов в пробках простоять, а тут — за 6,5 часа до Казани»

Фото: Максим Платонов

Мегапроект скоростной платной трассы М-12 свяжет Казань и Москву новой дорогой, по которой из одной столицы в другую можно будет добраться за 6,5 часа.



Известный казанский журналист, руководитель департамента по связям с общественностью «Банка Казани» Денис Шишканов живет в деревне Травкино Лаишевского района и не скрывает радости в связи со строительством М-12. Хотя признает: не всем в Травкино новости о появлении трассы пришлись по душе. Трасса будет проходить в километре от его дома.



«Я смогу за 6,5 часа доехать из дома до Москвы. Подмосковье практически! В Москве можно шесть часов в пробках простоять и только за МКАД выехать, а тут — за 6,5 часа до Казани», — говорит Денис Шишканов.



Иная ситуация у жителей поселка Тургай — в первоначальном варианте трасса должна была пройти прямо через поселок. Как рассказывает местная жительница Карина Нигматуллина, чтобы этого не произошло, жителям поселка пришлось обращаться в администрацию района и республиканский Минтранс.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».