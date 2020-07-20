Сегодня в Татарстане ожидается дождь с грозой и до +28 градусов

В понедельник, 20 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, днем в отдельных районах сильный. Местами гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +23°С до +28°С. В Казани возможно от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет колебаться от +24°С до +26°С.



Напомним, накануне вечером в Казани прошел сильный дождь — в результате несколько улиц оказались затоплены.