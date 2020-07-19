СМИ: при нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша» погибла его сестра
В Ростовской области совершено нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. При нападении погибла его сестра.
В момент нападения Юрий Песков и его сестра находились в доме. Песков с полученными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений, сестра скончалась на месте, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
О нападавших официально не сообщается. «РЕН ТВ» без указания источников пишет, что речь идет об ограблении — а при нападении Пескова и его сестру связали.
Справка
Песков руководил «Ростсельмашем» около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас Песков на пенсии.
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