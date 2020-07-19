В Челябинской области задержали поставщика наркотиков из Татарстана

Фото: Реальное время

Сотрудники МВД Челябинской области задержали группу лиц, занимавшихся сбытом наркотического средства карфентанил. Двое из них — 1992 и 199 года рождения — занимались сбытом, еще один выступал организатором группы. Последний задержанный оказался жителем Бугульмы 1988 года рождения — он являлся поставщиком наркотиков для остальных задержанных.

При проведении досмотра у жителя Бугульмы обнаружили 600 грамм запрещенного вещества. Еще 300 грамм карфентанила оперативники извлекли из указанного задержанным тайника.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, всех участников группы поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 228.1 — максимальным наказанием по ней может стать пожизненное лишение свободы.