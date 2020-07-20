Глава Католической церкви высказался о столкновениях на границе Армении и Азербайджана
Папа Римский Франциск выступил по вопросу конфликта, разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном. Он призвал власти двух стран решить проблему путем диалога.
«С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», — цитирует «РИА Новости» воскресную проповедь понтифика.
Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в этом конфликте.
Напомним, что новая горячая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 12 июля. Столкновения на границе происходят в Товузском и Тавушском районах, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.Общество
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