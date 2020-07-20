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Глава Католической церкви высказался о столкновениях на границе Армении и Азербайджана

00:24, 20.07.2020
Глава Католической церкви высказался о столкновениях на границе Армении и Азербайджана
Фото: flickr.com

Папа Римский Франциск выступил по вопросу конфликта, разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном. Он призвал власти двух стран решить проблему путем диалога.

«С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», — цитирует «РИА Новости» воскресную проповедь понтифика.

Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в этом конфликте.

Напомним, что новая горячая фаза конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 12 июля. Столкновения на границе происходят в Товузском и Тавушском районах, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха.

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