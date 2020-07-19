Башкирский предприниматель высказался о туристических преимуществах Казани перед Уфой

Блогер и предприниматель из Уфы Олег Арефьев высказался о туристическом потенциале Башкортостана и его столицы. Он подчеркнул, что власти должны подумать о комфорте жителей и привел в пример Казань.

«Вот смотрю я на все эти попытки сделать из Башкортостана туристическую Мекку, и напоминает мне все это попытку развить горнолыжный спорт в Африке», — написал Арефьев в Facebook.

Он подчеркнул, что памятник Салавату Юлаеву или гора Иремель сами по себе туристов не привлекут.

«Если вы пытаетесь догнать Казань, то для начала поймите одну простую мысль: они все то, что имеют, делают для себя, при этом делают это так хорошо, что к ним хотят все приехать и посмотреть, как они это делают», — подчеркнул блогер.

Отдельно предприниматель остановился на трудной жизни людей, приводящей их к негостеприимству.

«Я не совсем понимаю, почему вдруг у нас решили, что мы можем стать туристической республикой, не имея к этому вообще никаких предпосылок, кроме киосков с медом в аэропортах и на вокзалах, цена которого там реально рассчитана на лоховатого европейского туриста», — заключил Арефьев.

Этим постом предприниматель отреагировал на новость о планах запустить в Уфе туристический автобус, который будет возить экскурсии по городу.